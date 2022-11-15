Загрузка Call of Duty: Warzone 2 запутала игроков

Вчера стартовала предварительная загрузка клиента Call of Duty: Warzone 2 , однако сама Activision вообще практически ничего не объяснила. В итоге запутались абсолютно все — и игроки, и журналисты, и блогеры. Давайте разбираться.

Владельцы Call of Duty: Modern Warfare 2 — как оказалось, если вы ещё в октябре загрузили небольшой клиент Warzone 2 для шутера, вам вообще ничего скачивать больше не нужно. Вы готовы к старту королевской битвы. Точнее, вы ждёте выход патча под старт первого сезона. Он должен подоспеть вот-вот.