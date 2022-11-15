«Россия 24» допустила ошибку в поздравлении Outsiders с победой

14 ноября прошел финал главного турнира осени по CS:GO EM Rio Major 2022 : победу одержала российская Virtus.pro, которая из-за санкций выступала под названием Outsiders. Радостную новость подхватили федеральные СМИ, но допустили ошиблись.
Российский новостной телеканал поздравил российский клуб с победой, показав в своем выпуске новостей фотографию старого состава, в который входили одни польские игроки. Позже данную оплошность, конечно, исправили.
В финале чемпионата Outsiders обыграла датскую Heroic со счетом 2-0 по картам: Mirage — 16:12, Overpass — 16:5. За выигрыш наш коллектив заработал 500 тысяч долларов. Заглавное фото: Virtus.pro