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43 минуты назад

«Россия 24» поздравила Outsiders с победой на IEM Rio Major 2022, но ошиблась

Cq.ru

14 ноября прошел финал главного турнира осени по CS:GO EM Rio Major 2022 : победу одержала российская Virtus.pro, которая из-за санкций выступала под названием Outsiders. Радостную новость подхватили федеральные СМИ, но допустили ошиблись.

«Россия 24» допустила ошибку в поздравлении Outsiders с победой
Фото: Cq.ruCq.ru

Российский новостной телеканал поздравил российский клуб с победой, показав в своем выпуске новостей фотографию старого состава, в который входили одни польские игроки. Позже данную оплошность, конечно, исправили.

В финале чемпионата Outsiders обыграла датскую Heroic со счетом 2-0 по картам: Mirage — 16:12, Overpass — 16:5. За выигрыш наш коллектив заработал 500 тысяч долларов. Заглавное фото: Virtus.pro

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