«Россия 24» допустила ошибку в поздравлении Outsiders с победой

14 ноября прошел финал главного турнира осени по CS:GO EM Rio Major 2022 : победу одержала российская Virtus.pro, которая из-за санкций выступала под названием Outsiders. Радостную новость подхватили федеральные СМИ, но допустили ошиблись.

Российский новостной телеканал поздравил российский клуб с победой, показав в своем выпуске новостей фотографию старого состава, в который входили одни польские игроки. Позже данную оплошность, конечно, исправили.