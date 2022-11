Sony помогла сделать The Callisto Protocol

Позже бывший сотрудник Sony Майкл Мамбауэр, который работал над Star Wars Jedi: Fallen Order, Uncharted, God of War, Days Gone и The Last of Us, подтвердил, что Sony помогала The Callisto Protocol и по другим вещам — например, «по кинематографичности». Правда, он не стал углубляться в этот вопрос.