В FIFA 23 исправили ошибки

EA Sports выпустила новый патч для FIFA 23, который фокусируется на исправлениях багов после введения режима World Cup, посвящённый ЧМ-2022. Разработчики исправили вылеты после начала онлайн-матча — теперь пользователи смогут наконец сыграть друг против друга по Сети в режиме чемпионата мира по футболу. Авторы исправили и визуальную ошибку в таблице плей-офф: иногда в ней указывались почему-то не все сборные-участники.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

ПК-игроков вновь можно порадовать: EA исправила как минимум несколько серьёзных ошибок с античитом EA Anticheat. Жалоб на невозможность зайти в игру теперь должно стать куда меньше. Кроме того разработчики улучшили стабильность и производительность футсима.

Изменения коснулись и геймплея. EA Sports решила ослабить удары внешней стороной стопы — подобные выстрелы стали куда менее точными. При этом на футболистов с талантом «Удары шведой» данное нововведение почти не коснулось. Также разработчики исправили баг с физикой, когда мяч мог отлететь со слишком большой силой после столкновения двух футболистов.