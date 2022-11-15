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1 час назад

Режиссёр фильма BioShock уверен в своём успехе

Чемпионат.comиещё 2

В конце августа стало известно, что BioShock получит экранизацию от режиссёра «Голодных игр», «Я — легенда» и «Константина» Фрэнсиса Лоуренса. Недавно он пообщался с изданием Collider и рассказал о работе над лентой.

Режиссёр фильма BioShock уверен в экранизации
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Лоуренса, сейчас уже есть несколько набросков сценария и общая концепция ленты. Он с нетерпением ждёт, когда работа над историей фильма завершится. Сам Лоуренс назвал BioShock одной из величайших игр в истории. Также режиссёр считает, что картина сможет «разрушить проклятие экранизаций видеоигр».

Я думаю, что это одна из лучших игр, когда-либо созданных в индустрии. Меня привлекает и то, что в игре есть своя философия. Во многих играх может быть отличный мир, или у них может быть отличный главный герой, или они могут удивлять локациями, но на самом деле у них нет идей, у них нет такой же философии, как у BioShock.

Ещё Лоуренс отметил, что Netflix даёт ему полную творческую свободу, поэтому проект должен получиться качественным и без лишнего надзора со стороны.

За сценарий экранизации отвечает Майкл Грин, работавший над «Логаном» и «Бегущим по лезвию 2049». Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода.

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