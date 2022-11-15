Режиссёр фильма BioShock уверен в экранизации

Я думаю, что это одна из лучших игр, когда-либо созданных в индустрии. Меня привлекает и то, что в игре есть своя философия. Во многих играх может быть отличный мир, или у них может быть отличный главный герой, или они могут удивлять локациями, но на самом деле у них нет идей, у них нет такой же философии, как у BioShock.