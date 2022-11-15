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1 час назад

Как скачать новую Warzone в России: инструкция для Steam и Battle.net

Мария Иванова

Уже совсем скоро состоится релиз Warzone 2.0: обновленной версии популярнейшей королевской битвы на базе Call of Duty. Игроков ждут новая карта, новое оружие, новые трюки и хитрости — а также режим игры, вдохновленный Escape from Tarkov. Отечественные игроки не могут так просто купить базовую Modern Warfare II, однако Warzone 2.0. загрузить гораздо проще. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

Россиян оставили без новой Warzone: инструкция по обходу ограничений
Фото: ActivisionActivision

Как скачать Call of Duty: Warzone 2.0 в Steam

Сама по себе Call of Duty: Modern Warfare II заблокирована в российском Steam, однако региональные ограничения издателя не затронули Warzone 2.0: страница игры в магазине открывается без проблем. Правда, кнопка загрузки никак не реагирует на нажатия. Чтобы исправить это, вам понадобится подключение по VPN. Да, де-юре Steam раздает баны за подобные хитрости, однако технически вы не нарушаете условия пользовательского соглашения, т.к. страница игры и так доступна в региональном магазине.

  • Закройте Steam, если он открыт.
  • Включите VPN-соединение. Для этого могут подойти и бесплатные сервисы, но лучше выбрать какой-либо платный — их серверы реже попадают в черные списки.
  • Перезапустите Steam.
  • Перейдите на страницу Warzone 2.0. и начните загрузку игры.
  • После этого можете отключить VPN — загрузка клиента все равно продолжится. Если она вдруг прервется, просто перезапустите процесс в меню загрузок Steam.

Как скачать Call of Duty: Warzone 2.0. в Battle.net

Помимо Steam новая Warzone также доступна для загрузки в Battle.net, и, в теории, этот способ даже проще, потому что он не потребует VPN-соединения или других хитростей. Но имейте в виду, что вам в любом случае понадобится привязать к аккаунту номер мобильного телефона.

  • Перейдите на официальный сайт Battle.net.
  • Откройте меню «Учетная запись» — «Регистрация».
  • Выберите Казахстан в качестве региона.
  • Завершите создание аккаунта.
  • Откройте приложение Battle.net.
  • Найдите в магазине Warzone 2.0. и начните загрузку клиента.
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