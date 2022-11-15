Россиян оставили без новой Warzone: инструкция по обходу ограничений

Уже совсем скоро состоится релиз Warzone 2.0: обновленной версии популярнейшей королевской битвы на базе Call of Duty. Игроков ждут новая карта, новое оружие, новые трюки и хитрости — а также режим игры, вдохновленный Escape from Tarkov. Отечественные игроки не могут так просто купить базовую Modern Warfare II, однако Warzone 2.0. загрузить гораздо проще. Сейчас мы расскажем, как это сделать.
Сама по себе Call of Duty: Modern Warfare II заблокирована в российском Steam, однако региональные ограничения издателя не затронули Warzone 2.0: страница игры в магазине открывается без проблем. Правда, кнопка загрузки никак не реагирует на нажатия. Чтобы исправить это, вам понадобится подключение по VPN. Да, де-юре Steam раздает баны за подобные хитрости, однако технически вы не нарушаете условия пользовательского соглашения, т.к. страница игры и так доступна в региональном магазине.
Помимо Steam новая Warzone также доступна для загрузки в Battle.net, и, в теории, этот способ даже проще, потому что он не потребует VPN-соединения или других хитростей. Но имейте в виду, что вам в любом случае понадобится привязать к аккаунту номер мобильного телефона.