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37 минут назад

В прошлом Rockstar отказалась от экранизации GTA с Эминемом в главной роли

Игромания.ру

В прошлом Rockstar Games предлагали снять экранизацию Grand Theft Auto с Эминемом в главной роли и Тони Скоттом («Лучший стрелок») в кресле режиссёра. Однако сооснователь компании Сэм Хаузер отклонил предложение.

GTA могла выйти с Эминемом в главной роли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Об этом в одном из подкастов рассказал Кирк Юинг, сооснователь приложения для виртуальных аватаров Veemee. Однажды между ним и Хаузером состоялся разговор до поздней ночи, в рамках которого они обсудили возможность экранизации GTA. Это произошло сразу после релиза Grand Theft Auto 3.

По словам Юинга, тогда Хаузер действительно мог рассматривать идею создания фильма. Но в итоге её так и не удалось реализовать.

«Я помню, как мне позвонил в 4 утра один из продюсеров из Лос-Анджелеса с предложением снять фильм, и он сказал: «Кирк, у нас есть Эминем на главную роль, это будет фильм Тони Скотта, пять миллионов на нос, ты заинтересован?

Тогда я позвонил Сэму и сказал: «Слушай, тебе нужно это знать. Они хотят, чтобы Эминем снялся в фильме Grand Theft Auto, а режиссёром выступил Тони Скотт». А он сказал: «Не интересно».

В то время они [Rockstar] отказались от любых разговоров о создании фильма, когда поняли, что у них на руках такая большая франшиза, с которой не мог соперничать ни один фильм того времени». Кирк Юинг, подкаст Bugzy Malone’s Grandest Game

Напомним, что в настоящее время Rockstar работают над Grand Theft Auto VI. В сентябре этого года произошли масштабные утечки по игре, но они не должны повлиять на ход разработки — у компании нет доказательств, что были похищены какие-то ассеты.

Игры,Тони Скотт,Эминем,
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