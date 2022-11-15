PlayStation работает над технологией, связанной с NFT и блокчейном

«В некоторых видеоиграх игрок может использовать цифровые ассеты. Они могут включать, например, определённых персонажей, костюмы или предметы. В традиционных видеоиграх несколько экземпляров одного и того же внутриигрового предмета существуют в одной и той же копии видеоигры и/или в разных копиях видеоигры.



Разные экземпляры одного и того же внутриигрового предмета традиционно взаимозаменяемы, поскольку их нельзя отличить друг от друга. Например, даже если конкретный внутриигровой предмет является редким, этот внутриигровой предмет представлен в видеоигре в виде строки кода, идентичной строкам кода других экземпляров того же внутриигрового предмета в одной копии видеоигры и/или в других копиях той же видеоигры.



Таким образом, в традиционных видеоиграх ни один цифровой ассет не отличается от других экземпляров одного и того же внутриигрового предмета.



В результате этого в традиционных видеоиграх нет способа узнать, отследить или аутентифицировать историю конкретного экземпляра внутриигрового предмета.



Так, в традиционных видеоиграх невозможно отличить конкретный экземпляр внутриигрового предмета, который известный игрок использовал для победы в известном турнире, от любого другого экземпляра внутриигрового предмета».



Sony



Методы и технологии, описанные в патенте, должны «расширить возможности внутриигровых цифровых ассетов и соответствующих систем путём преобразования этих цифровых ассетов из взаимозаменяемых в невзаимозаменяемые».