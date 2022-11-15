PlayStation работает над технологией, связанной с NFT и блокчейном

В сети обратили внимание на патент Sony под названием «Отслеживание уникальных внутриигровых цифровых ассетов с использованием токенов в распределенном реестре». Речь идёт о системе, которая помогает отслеживать историю цифровых ассетов — их создание, использование, модификацию и передачу.
Предполагается, что отслеживание «жизненного цикла» того или иного цифрового ассета поможет также проверить его подлинность.
«В некоторых видеоиграх игрок может использовать цифровые ассеты. Они могут включать, например, определённых персонажей, костюмы или предметы. В традиционных видеоиграх несколько экземпляров одного и того же внутриигрового предмета существуют в одной и той же копии видеоигры и/или в разных копиях видеоигры.
Разные экземпляры одного и того же внутриигрового предмета традиционно взаимозаменяемы, поскольку их нельзя отличить друг от друга. Например, даже если конкретный внутриигровой предмет является редким, этот внутриигровой предмет представлен в видеоигре в виде строки кода, идентичной строкам кода других экземпляров того же внутриигрового предмета в одной копии видеоигры и/или в других копиях той же видеоигры.
Таким образом, в традиционных видеоиграх ни один цифровой ассет не отличается от других экземпляров одного и того же внутриигрового предмета.
В результате этого в традиционных видеоиграх нет способа узнать, отследить или аутентифицировать историю конкретного экземпляра внутриигрового предмета.
Так, в традиционных видеоиграх невозможно отличить конкретный экземпляр внутриигрового предмета, который известный игрок использовал для победы в известном турнире, от любого другого экземпляра внутриигрового предмета».
Sony
Методы и технологии, описанные в патенте, должны «расширить возможности внутриигровых цифровых ассетов и соответствующих систем путём преобразования этих цифровых ассетов из взаимозаменяемых в невзаимозаменяемые».
Как заявляет Sony, системы и технологии, описанные в ее патентной заявке, могут использоваться для отслеживания истории цифровых ассетов на разных платформах, в том числе на платформах «более низкого производителя», а также в играх разных издателей.