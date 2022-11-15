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1 час назад

Продажи Elden Ring перевалили за 17, 5 млн копий

Чемпионат.com

Компания Bandai Namco во время своего финансового отчёта сообщила, что Elden Ring разошлась тиражом более чем в 17, 5 млн копий по всему миру.

Продажи Elden Ring перевалили за 17,5 млн копий
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Примечательно, что Elden Ring стала самой быстропродаваемой мультиплатформенной японской игрой, обогнав по скорости продаж Final Fantasy, Monster Hunter, Resident Evil и другие тайтлы. Показатели Elden Ring — одни из самых успешных среди всех японских игр в истории.

Релиз Elden Ring состоялся 25 февраля 2022 года. Игру приняли тепло как критики, так и игроки. Многие сразу после выхода экшена назвали его лучшей игрой этого года.

Ожидается, что будущее Elden Ring раскроют во время The Game Awards 2022. Возможно, на церемонии будет представлено дополнение, над которым трудится From Software.

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