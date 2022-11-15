Продажи Elden Ring перевалили за 17, 5 млн копий

Компания Bandai Namco во время своего финансового отчёта сообщила, что Elden Ring разошлась тиражом более чем в 17, 5 млн копий по всему миру.

Примечательно, что Elden Ring стала самой быстропродаваемой мультиплатформенной японской игрой, обогнав по скорости продаж Final Fantasy, Monster Hunter, Resident Evil и другие тайтлы. Показатели Elden Ring — одни из самых успешных среди всех японских игр в истории.

Релиз Elden Ring состоялся 25 февраля 2022 года. Игру приняли тепло как критики, так и игроки. Многие сразу после выхода экшена назвали его лучшей игрой этого года.