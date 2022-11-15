Открылась предварительная загрузка Call of Duty: Warzone 2

Бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone 2 уже доступна для предварительной загрузки на всех заявленных платформах. Примечательно, что в российском Steam также есть страница игры с кнопкой для предзагрузки, но она не работает.
Напомним, что в Warzone 2 игроков ждут:
- карта «Аль Мазра» с 18 основными достопримечательностями;
- новый режим DMZ в духе Escape from Tarkov с более медленным темпом и упором на борьбу за добычу. Игроки смогут играть в командах или в одиночку, выбирая одну из трёх фракций и выполняя их миссии. Подробнее о DMZ можно узнать здесь;
- обновлённый Гулаг 2-на-2, в котором случайные пары должны координировать свои действия, чтобы победить противников. Все игроки получат предопределённое снаряжение, а в середине матча будет появляться Тюремщик — его можно будет одолеть сообща;
- новый транспорт и новые механики вроде возможностей высовываться из окна, забираться на крышу, простреливать шины, чинить повреждения и не только. Также можно будет видеть запас топлива;
- пользовательские наборы снаряжения;
- новые игровые функции, включая водные сражения, игру от третьего лица и возможность допроса противника.
Релиз Call of Duty: Warzone 2 состоится 16 ноября 2022 года. В шутер можно будет сыграть на PC (Steam и Battle.net), а также на PlayStation и Xbox.