В новом ролике Atomic Heart представили четырех роботов-убийц

Разработчики российского шутера Atomic Heart, студия Mundfish, опубликовали новый ролик, рассказывающий подробности о врагах игры — роботов, которые будут пытаться убить главного героя. Видео выложено на официальном YouTube-канале IGN.

Фото: IGN/YouTube IGN/YouTube

Всего в ролике представлены четыре модели роботов, которые, как и все роботы во вселенной Atomic Heart, созданы на Предприятии 3826. По сюжету игры все они вышли из-под контроля и теперь намерены уничтожить всех людей.

Первый робот — АМУ-68 «Работник», универсальный помощник в различных областях труда, оснащенный циркулярной пилой. Второй — РАФ-9 «Инженер», человекоподобный помощник с высокоточными руками-манипуляторами. Третий — ВОВ-А6 «Лаборант», наиболее продвинутый массовый робот Предприятия 3826, обладающий искусственным интеллектом и возможностью саморемонта. И, наконец, МА-9 «Беляш» — буквально роботизированный «шимпанзе», способный легко передвигаться как по горизонтальным, так и вертикальным поверхностям.