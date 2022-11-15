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1 час назад

Call of Duty: Warzone 2 появится в бесплатном доступе

runews24.ru

В среду, 16 ноября, страница «Королевской Битвы» Call of Duty: Warzone 2 станет доступной для пользователей Steam. Это означает, что игра будет в свободном доступе для загрузки и геймерам из РФ.

Call of Duty: Warzone 2 появится в бесплатном доступе
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Однако, как пишут эксперты, чтобы скачать игру, российским пользователям необходимо будет включить VPN.

Call of Duty: Warzone является мультиплатформенной free-to-play видеоигрой в жанре многопользовательского шутера от первого лица и королевской битвы. Ее разработали компании Infinity Ward и Raven Software. Релиз состоялся 10 марта 2020 года для ПК, PS4 и Xbox One.

Call of Duty: Warzone 2 будет представлена на компьютере в STEAM и Battle.net, а также на консолях PlayStation и Xbox.

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