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16 минут назад

В декабре выходит пролог боевика I Am Jesus Christ

Игромания.ру

Мы давно не слышали никаких новостей от создателей приключенческого симулятора I Am Jesus Christ, над которым работают польская студия SimulaM и издательство PlayWay. Но за прошедшие месяцы проект не был отменён или заброшен, и совсем скоро мы с ним сможем познакомиться.

В декабре выходит пролог боевика I Am Jesus Christ
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Создатели симулятора мессии объявили, что в декабре выпустят в Steam бесплатный пролог I Am Jesus Christ. Это будет самостоятельный проект и одновременно введение в полную версию игры. В прологе нам покажут все основные механики истории Иисуса Христа.

Игрокам предстоит от первого лица пройти путь Христа от рождения до воскрешения, попутно совершив три десятка канонических чудес, включая хождение по воде и кормление тысяч страждущих одним скудным пайком. Мы сможем повстречать 60 персонажей, включая апостолов, и воссоздать события Тайной вечери.

Пока что неизвестно, когда планируют выпустить полную версию I Am Jesus Christ.

Игры,Иисус Христос,
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