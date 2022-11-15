Запрещено. За что игры подвергаются цензуре

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила запретить ряд популярных видеоигр на почве «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Инициатива вызвала резкую критику как геймеров, так и самих депутатов, но это далеко не первый подобный случай в международной практике: игры уже давно подвергаются цензуре по самым разным причинам. Мы собрали пять самых примечательных случаев.

Фото: Bethesda Softworks Bethesda Softworks

Pokemon

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Мультяшная серия Pokemon, посвященная коллекционированию милых монстриков, не выглядит как что-то, что могло бы подвергнуться цензуре, но нет. В 2001 году верховный муфтий Саудовской Аравии запретил распространение игры франшизы на территории Катара и Египта из-за того, что Pokemon продвигала теорию эволюции. По мере того, как игрок использует покемонов в сражениях, они набирают опыт и эволюционируют в новые формы — этот момент шел вразрез с религиозными взглядами государства. Кроме того, отдельный запрет получила карточная игра для GameBoy Color, где символ «бесцветной энергии» оказался слишком похожим звезду Давида — еврейский религиозный атрибут.

Niantic

Fallout 3

Fallout 3 получила неоднозначную реакцию от цензоров со всего мира. Австралийские власти хотели запретить игру из-за упоминания морфина, японские попросили внести некоторые правки, чтобы персонажи не сравнивали ядерный пост-апокалипсис с реальной бомбардировкой Хиросимы. В Индии Fallout 3 вообще запретили, сославшись на «бесчувственное отношение к культуре». Напомним, во вселенной игры существуют двухголовые коровы-мутанты, тогда хотя в Индии коровы считаются священными животными. Более того, этих несчастных мутантов называют «браминами» — такое же название носит каста священнослужителей в обществе Хинду.

Bethesda Softworks

Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Культовая серия стелс-экшенов от Ubisoft также подверглась цензуре, но этот случай выдался предельно неординарным. Обычно власти запрещают или ограничивают игры по возрастному рейтингу, чтобы защитить моральные стандарты общества, но премьер-министр Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно воспринял сюжет проекта как нападение на свою личность. Дело в том, что история Pandora Tomorrow рассказывала о противостоянии шпиона Сэма Фишера и индонезийской группировки анти-сепаратистов. Конечно же, группа, как и события игры, были полностью вымышленными, но это не помешало Индонезии запретить игру к продаже.

Ubisoft

Tropico 5

Случай Tropico 5 — один из самых ироничных. Экономическая стратегия, где игрок выступает в роли лидера маленькой островной республики, попала под запрет в Таиланде по невероятному стечению обстоятельств. Чтобы привести свое государство к процветанию, игрок может прибегать как к демократическим методам, так и к открытой диктатуре: контролю медиа, жесткой цензуре и давлению на оппозицию. Игра подает эти вещи как явную сатиру, но… Так уж вышло, что, за день до релиза, в Таиланде произошел государственный переворот, в результате которого власть в стране захватили военные. И они немедленно прибегли именно к тем методам контроля, которые представлены в Tropico 5: игра оказалась запрещена, т.к. новое правительство переживало, что она может поставить под угрозу «мир и порядок» в стране.

Kalypso Media Digital

Command & Conquer: Generals

Легендарная RTS-серия от Electronic Arts вызвала гнев китайской компартии из-за содержания Command & Conquer: Generals, которая вышла в 2006 году. Седьмая часть серии сталкивала США и Китай в глобальном конфликте, причем игроки могли выбрать любую сторону. Это должно было привлечь китайскую аудиторию, но попытка сыграть на патриотизме провалилась из-за того, что сюжет начинается со взрыва ядерной боеголовки прямо в Пекине. Кинематографичное разрушение дамбы «Три ущелья», одного из самых знаменитых памятников архитектуры Китая, настолько разгневало правительство, что органы цензуры запретили всю франшизу Command & Conquer.