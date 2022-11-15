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11 минут назад

Двухголовые коровы и теория эволюции: за что запрещали видеоигры

Мария Иванова

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила запретить ряд популярных видеоигр на почве «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Инициатива вызвала резкую критику как геймеров, так и самих депутатов, но это далеко не первый подобный случай в международной практике: игры уже давно подвергаются цензуре по самым разным причинам. Мы собрали пять самых примечательных случаев.

Запрещено. За что игры подвергаются цензуре
Фото: Bethesda SoftworksBethesda Softworks

Pokemon

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Мультяшная серия Pokemon, посвященная коллекционированию милых монстриков, не выглядит как что-то, что могло бы подвергнуться цензуре, но нет. В 2001 году верховный муфтий Саудовской Аравии запретил распространение игры франшизы на территории Катара и Египта из-за того, что Pokemon продвигала теорию эволюции. По мере того, как игрок использует покемонов в сражениях, они набирают опыт и эволюционируют в новые формы — этот момент шел вразрез с религиозными взглядами государства. Кроме того, отдельный запрет получила карточная игра для GameBoy Color, где символ «бесцветной энергии» оказался слишком похожим звезду Давида — еврейский религиозный атрибут.

Niantic

Fallout 3

Fallout 3 получила неоднозначную реакцию от цензоров со всего мира. Австралийские власти хотели запретить игру из-за упоминания морфина, японские попросили внести некоторые правки, чтобы персонажи не сравнивали ядерный пост-апокалипсис с реальной бомбардировкой Хиросимы. В Индии Fallout 3 вообще запретили, сославшись на «бесчувственное отношение к культуре». Напомним, во вселенной игры существуют двухголовые коровы-мутанты, тогда хотя в Индии коровы считаются священными животными. Более того, этих несчастных мутантов называют «браминами» — такое же название носит каста священнослужителей в обществе Хинду.

Bethesda Softworks

Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Культовая серия стелс-экшенов от Ubisoft также подверглась цензуре, но этот случай выдался предельно неординарным. Обычно власти запрещают или ограничивают игры по возрастному рейтингу, чтобы защитить моральные стандарты общества, но премьер-министр Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно воспринял сюжет проекта как нападение на свою личность. Дело в том, что история Pandora Tomorrow рассказывала о противостоянии шпиона Сэма Фишера и индонезийской группировки анти-сепаратистов. Конечно же, группа, как и события игры, были полностью вымышленными, но это не помешало Индонезии запретить игру к продаже.

Ubisoft

Tropico 5

Случай Tropico 5 — один из самых ироничных. Экономическая стратегия, где игрок выступает в роли лидера маленькой островной республики, попала под запрет в Таиланде по невероятному стечению обстоятельств. Чтобы привести свое государство к процветанию, игрок может прибегать как к демократическим методам, так и к открытой диктатуре: контролю медиа, жесткой цензуре и давлению на оппозицию. Игра подает эти вещи как явную сатиру, но… Так уж вышло, что, за день до релиза, в Таиланде произошел государственный переворот, в результате которого власть в стране захватили военные. И они немедленно прибегли именно к тем методам контроля, которые представлены в Tropico 5: игра оказалась запрещена, т.к. новое правительство переживало, что она может поставить под угрозу «мир и порядок» в стране.

Kalypso Media Digital

Command & Conquer: Generals

Легендарная RTS-серия от Electronic Arts вызвала гнев китайской компартии из-за содержания Command & Conquer: Generals, которая вышла в 2006 году. Седьмая часть серии сталкивала США и Китай в глобальном конфликте, причем игроки могли выбрать любую сторону. Это должно было привлечь китайскую аудиторию, но попытка сыграть на патриотизме провалилась из-за того, что сюжет начинается со взрыва ядерной боеголовки прямо в Пекине. Кинематографичное разрушение дамбы «Три ущелья», одного из самых знаменитых памятников архитектуры Китая, настолько разгневало правительство, что органы цензуры запретили всю франшизу Command & Conquer.

Electronic Arts
Игры,Яна Лантратова,Госдума,
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