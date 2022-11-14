Российский игрок выиграл W3Champions Finals по Warcraft III

Российский киберспортсмен Дмитрий Happy Костин одержал победу на чемпионате W3Champions Finals. Season 12 по стратегии Warcraft III.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В финале наш киберспортсмен, выступающий за расу нежити, одолел корейского игрока Дох LabyRinth Ю Хёна (также андеда) со счётом 4:3. За первое место Костин получил 1,153 доллара, второй финалист заработал $ 830.

Третье место на W3Champions Finals занял украинский игрок Андрей Foggy Корень, играющий за ночных эльфов.

Беспроигрышная серия Happy достигла 48 матчей — в последний раз «император» уступал в турнирном матче 30 сентября в рамках 2W Weekly Cup 37. Только за осень российский игрок провёл 87 серий, из которых выиграл 83.