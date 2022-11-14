В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
53 минуты назад

Российский игрок Дмитрий Happy Костин выиграл W3Champions Finals по Warcraft III

Чемпионат.com

Российский киберспортсмен Дмитрий Happy Костин одержал победу на чемпионате W3Champions Finals. Season 12 по стратегии Warcraft III.

Российский игрок выиграл W3Champions Finals по Warcraft III
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В финале наш киберспортсмен, выступающий за расу нежити, одолел корейского игрока Дох LabyRinth Ю Хёна (также андеда) со счётом 4:3. За первое место Костин получил 1,153 доллара, второй финалист заработал $ 830.

Третье место на W3Champions Finals занял украинский игрок Андрей Foggy Корень, играющий за ночных эльфов.

Беспроигрышная серия Happy достигла 48 матчей — в последний раз «император» уступал в турнирном матче 30 сентября в рамках 2W Weekly Cup 37. Только за осень российский игрок провёл 87 серий, из которых выиграл 83.

В середине октября Костин выиграл другой престижный турнир — RCADIA World Series в немецком Ганновере.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители