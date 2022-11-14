Мошенники скачали чужую бесплатную игру и начали продавать её в Steam

Создатель невероятно впечатляющей демоверсии игры про Супермена на Unreal Engine 5 Тайсон Батлер-Бошма столкнулся с ужасной несправедливостью. Он выложил её полностью бесплатно на сайте Itch.io, чтобы другие геймеры могли оценить потенциал игры про всемогущего супергероя. К сожалению, ситуацией воспользовались недобросовестные пользователи и начали продавать его демопроект в Steam за $ 10.
И теперь у разработчика есть два варианта: либо забыть об этом деле, либо попытаться его решить в правовом поле. Ситуацию осложняет то, что для легального сражения ему нужно указать все свои данные, включая место проживания, возраст и номер телефона. Эту информацию могут использовать злоумышленники, чтобы каким-то образом навредить Тайсону, поэтому он не решается на этот шаг.
Пока что разработчик решил дождаться решения Steam. Вполне возможно, модераторы Valve разберутся с проблемой самостоятельно и помогут автору восстановить справедливость.