В God of War Ragnarok жалуются на подсказки от напарников

God of War Ragnarok доступна для игры уже несколько дней. Пользователи успели опробовать проект, составить о нём своё мнение и обсудить в Сети. Оценка геймеров на Metacritic для игры подобного калибра довольно низкая — всего 8,3 балла из 10.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Игру ругают за некоторые аспекты, одним из которых стала невозможность отключить подсказки путников во время прохождения. Людям не нравится, что компаньоны подсказывают им почти сразу же после начала головоломок, не дав время на обдумывания. На проблему также обратило внимание издание Polygon.

Оно провело опрос и выяснило, что в игре невозможно отключить опцию подсказок от спутников. Возможно, после негативных отзывов аудитории Sony Santa Monica позволит настроить это.

Уважаемые разработчики ААА-игр, у вас есть возможность запретить компаньонам портить головоломки, которые вы придумали для нас. Так раздражает, когда загадка испорчена прежде, чем я успеваю обдумать её решение. Смысл головоломки в том, чтобы решить её.

Должно быть так, чтобы подсказки можно было отключать. Доверяйте своей аудитории.

Господи. Им нужно внести исправления в настройки, чтобы заставить их замолчать. Атрей чертовски нетерпеливый. Дай мне минуту, чтобы разобраться самому.