Блогер Хасбик «попал» в The Last of Us — его лицо объединили с Джоэлом

Хасбулла Магомедов — довольно известный блогер, которого многие могут знать под псевдонимом Хасбик. Молодой человек дружит с множеством знаменитостей и является лицом спортивной организации UFC, несмотря на свой не самый высокий рост.
Хоть сам Хасбулла негативно относится к тому, что его лицо используют в качестве стикеров в Telegram и других проявлениях, но комьюнити это не мешает продолжать делать фотожабы с блогером. В этот раз умельцы соединили лицо Хасбика с Джоэлом из видеоигры The Last of Us.
Если судить по изображениям, то, скорее всего, они были сделаны при помощи какой-то нейросети. Подобные работы обрели популярность несколько недель назад, поэтому шанс на причастие искусственного интеллекта довольно велик. Заглавное фото: daily.afisha.ru