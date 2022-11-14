Блогер Хасбик «попал» в The Last of Us — его лицо объединили с Джоэлом

Хасбулла Магомедов — довольно известный блогер, которого многие могут знать под псевдонимом Хасбик. Молодой человек дружит с множеством знаменитостей и является лицом спортивной организации UFC, несмотря на свой не самый высокий рост.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Хоть сам Хасбулла негативно относится к тому, что его лицо используют в качестве стикеров в Telegram и других проявлениях, но комьюнити это не мешает продолжать делать фотожабы с блогером. В этот раз умельцы соединили лицо Хасбика с Джоэлом из видеоигры The Last of Us.

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