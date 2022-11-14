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1 час назад

Блогер Хасбик «попал» в The Last of Us — его лицо объединили с Джоэлом

Cq.ru

Хасбулла Магомедов — довольно известный блогер, которого многие могут знать под псевдонимом Хасбик. Молодой человек дружит с множеством знаменитостей и является лицом спортивной организации UFC, несмотря на свой не самый высокий рост.

Блогер Хасбик «попал» в The Last of Us — его лицо объединили с Джоэлом
Фото: Cq.ruCq.ru

Хоть сам Хасбулла негативно относится к тому, что его лицо используют в качестве стикеров в Telegram и других проявлениях, но комьюнити это не мешает продолжать делать фотожабы с блогером. В этот раз умельцы соединили лицо Хасбика с Джоэлом из видеоигры The Last of Us.

Cq.ru
Cq.ru

Если судить по изображениям, то, скорее всего, они были сделаны при помощи какой-то нейросети. Подобные работы обрели популярность несколько недель назад, поэтому шанс на причастие искусственного интеллекта довольно велик. Заглавное фото: daily.afisha.ru

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