Блогер Хасбик «попал» в The Last of Us — его лицо объединили с Джоэлом

Хоть сам Хасбулла негативно относится к тому, что его лицо используют в качестве стикеров в Telegram и других проявлениях, но комьюнити это не мешает продолжать делать фотожабы с блогером. В этот раз умельцы соединили лицо Хасбика с Джоэлом из видеоигры The Last of Us.