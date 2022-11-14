К 15-летию Ubisoft выпустила видеоролик по серии Assassin's Creed

Празднование 15-летия Assassin's Creed продолжается выпуском видео, подготовленным Ubisoft по случаю запуска первой культовой главы серии, которая состоялась 13 ноября 2007 года на PlayStation 3 и Xbox 360.

В трейлере Much118x прослеживает историю Альтаира, Эцио и множества персонажей, которые чередовались в вечной войне между тамплиерами и ассасинами (и их родственными предшественниками), плавно объединяя их действия и сцены в одну непрерывную последовательность, охватывающую исторические эпохи, самые незабываемые места и события, пережитые поклонниками сериала за последние пятнадцать лет.