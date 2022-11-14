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1 час назад

К 15-летию Ubisoft выпустила видеоролик по серии Assassin's Creed

Inc-News

Празднование 15-летия Assassin's Creed продолжается выпуском видео, подготовленным Ubisoft по случаю запуска первой культовой главы серии, которая состоялась 13 ноября 2007 года на PlayStation 3 и Xbox 360.

К 15-летию Ubisoft выпустила видеоролик по серии Assassin's Creed
Фото: Inc-NewsInc-News

В трейлере Much118x прослеживает историю Альтаира, Эцио и множества персонажей, которые чередовались в вечной войне между тамплиерами и ассасинами (и их родственными предшественниками), плавно объединяя их действия и сцены в одну непрерывную последовательность, охватывающую исторические эпохи, самые незабываемые места и события, пережитые поклонниками сериала за последние пятнадцать лет.

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