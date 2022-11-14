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21 минуту назад

Создатели Lineage представили фантастический шутер от третьего лица Project LLL

Газета.Ruиещё 2

Южнокорейский разработчик NCSoft, ответственный за серию видеоигр Lineage, выпустил первый геймплейный трейлер своего нового фантастического шутера под названием Project LLL. Об этом сообщает портал Gematsu.

Создатели Lineage представили фантастический шутер от третьего лица Project LLL
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы хотели создать новый жанр, полностью отличающийся от популярного в последнее время лутер-шутера или королевской битвы», — заявил руководитель проекта Сидер Джэхён Бэ. По его словам, речь идет о миксе шутера, ММО и открытого мира, который станет эксклюзивом студии.

Разработчик обещает огромный мир размером около 30 кв. км, который можно будет исследовать на любом виде транспорта, включая огромных роботов. Судя по опубликованному ролику, в мире игры развернется полномасштабная война, где по разные стороны баррикад окажутся люди, монстры и разнообразные мехи. Игроку будут предложены персонажи со своей предысторией, личности которых будут раскрываться в специальных повествовательных вставках.

Релиз игры ожидается в 2024 году на ПК и консолях.

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