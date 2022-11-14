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8 минут назад

Бот в Telegram научился разговаривать голосами героев игр Dota 2 и League of Legends

Cq.ru

Не так давно в Сети обрел популярность Telegram-бот от команды Silero, который может озвучивать текст голосами персонажей Warcraft III: Reforged, Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat и Portal 2. Теперь компания объявила о новинке — отныне бот поддерживает голоса персонажей из Dota 2 и League of Legends.

Бот в Telegram научился разговаривать голосами героев игр Dota 2 и LoL
Фото: Cq.ruCq.ru

В разделе Dota 2 на выбор доступны 34 героя, а вот поклонники League of Legends смогут насладиться голосом только трех героев — Эвелин, Пантеона и Юми.

Чтобы воспользоваться ботом, достаточно перейти на его канал и нажать кнопку Start. После проверки система выдаст перечень доступных игр и персонажей. Озвучка доступна на русском языке.

Пример работы бота с героями Warcraft

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