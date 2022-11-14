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45 минут назад

Hogwarts Legacy будет иметь несколько концовок

Inc-News

Похоже, что в игре с открытым миром будет несколько концовок, хотя точный масштаб этих изменений истории неизвестен. Это происходит из очень краткой цитаты игрового директора Hogwarts Legacy Алана Тью.

У Hogwarts Legacy будет несколько концовок
Фото: Inc-NewsInc-News

Различные взаимодействия с разными персонажами также могут предлагать игроку разные точки выбора, а затем некоторые из этих вещей могут влиять на вещи в масштабах всей игры, некоторые из них влияют на жизнь персонажей, концовку игры.

Но даже эти цитаты не дают нам конкретике о количестве концовок и их разнообразии. Возможно речь идет о не большом различии исхода связанных с разными персонажами игры.

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