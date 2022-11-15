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26 минут назад

Nintendo будет отказывать в сервисном обслуживании грубым клиентам

Газета.Ruиещё 1

Японское подразделение компании Nintendo обновило условия обслуживания, согласно которым сотрудники сервисных центров теперь вправе отказать в ремонте консолей грубым клиентам. Об этом сообщает портал Eurogamer.

Nintendo будет отказывать в сервисном обслуживании грубым клиентам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Под понятие грубого поведения попадают угрозы сотрудникам сервисных центров компании, оскорбления и даже намеренная трата времени специалистов впустую.

Отмечается, что за такое решение компанию похвалило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, назвав действия «эффективными». Фанаты Nintendo в Японии также выразили поддержку компании за изменение в условиях обслуживания клиентов.

Планирует ли японская компания вносить подобные изменения по всему миру, не сообщается.

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