Nintendo будет отказывать в сервисном обслуживании грубым клиентам

Японское подразделение компании Nintendo обновило условия обслуживания, согласно которым сотрудники сервисных центров теперь вправе отказать в ремонте консолей грубым клиентам. Об этом сообщает портал Eurogamer.

Под понятие грубого поведения попадают угрозы сотрудникам сервисных центров компании, оскорбления и даже намеренная трата времени специалистов впустую.

Отмечается, что за такое решение компанию похвалило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, назвав действия «эффективными». Фанаты Nintendo в Японии также выразили поддержку компании за изменение в условиях обслуживания клиентов.