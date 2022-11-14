Девушка игрока российской Virtus.pro раскрыла секрет отношений

Четыре года отношений с Давидом. Видела все его проигрыши и победы. За последние полгода мы виделись один раз. Все это время я просто давала человеку играть и тренироваться. Теперь он и его команда заняли первое место на мейджоре. Я никогда не знаю, что будет с отношениями завтра но просто скажу – никогда не ставьте любовь на 1 место, учитесь балансить. Я горжусь тобой, Давид.