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1 час назад

Паника на рынке игр: Sony и Microsoft опять заблокировали россиян

Мария Иванова

Портал VGTimes.ru со ссылкой на социальные сети сообщил, что россияне больше не могут создавать аккаунты в турецком регионе PlayStation Store: форма регистрации якобы выдает ошибку и предлагает обратиться в службу поддержки. Это был один из основных способов обхода региональных ограничений магазина, введенных в марте 2022 года.

Паника на рынке игр: Sony и Microsoft снова усложнили жизнь россиян
Фото: SonySony

Турецкие учетные записи, зарегистрированные до сегодняшнего дня, работают в прежнем режиме; создание аккаунта непосредственно на территории Турции также проходит без проблем. Согласно неподтвержденным сообщениям, ошибка возникает при попытке регистрации как на ПК, так и на самой консоли, однако во втором случае создание аккаунта иногда возможно, если использовать почту Gmail. На сторонних площадках, предлагавших услуги по регистрации учеток, сообщают, что в других регионах таких проблем не наблюдается.

Кроме того, новые региональные ограничения также появились и в Xbox Store: владельцам турецких и аргентинских аккаунтов запрещено покупать игры в качестве подарков. Эта функция также использовалась для обхода санкций. Если верить комментариям некоторых магазинов, оказывавших подобные услуги, покупка подарков в Турции и Аргентине заблокирована полностью, и пока непонятно, баг ли это или целенаправленное решение издателя. Сейчас для «серой» покупки игр будут использоваться другие регионы.

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