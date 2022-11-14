Паника на рынке игр: Sony и Microsoft снова усложнили жизнь россиян

Портал VGTimes.ru со ссылкой на социальные сети сообщил, что россияне больше не могут создавать аккаунты в турецком регионе PlayStation Store: форма регистрации якобы выдает ошибку и предлагает обратиться в службу поддержки. Это был один из основных способов обхода региональных ограничений магазина, введенных в марте 2022 года.

Фото: Sony Sony

Турецкие учетные записи, зарегистрированные до сегодняшнего дня, работают в прежнем режиме; создание аккаунта непосредственно на территории Турции также проходит без проблем. Согласно неподтвержденным сообщениям, ошибка возникает при попытке регистрации как на ПК, так и на самой консоли, однако во втором случае создание аккаунта иногда возможно, если использовать почту Gmail. На сторонних площадках, предлагавших услуги по регистрации учеток, сообщают, что в других регионах таких проблем не наблюдается.