Полицейский из США пытался обмануть магазин с «Покемонами»

Этой весной в Канзасе произошёл курьёзный и очень грустный случай. В мае 32-летний полицейский по имени Уильям Найт совершал покупки карточек из «Покемонов» в одном из розничных магазинов и сразу же вызвал подозрения у продавцов. Оказалось, что он пытался поменять ценники на коробках с 12 наборами карточек Pokemon, чтобы купить их не за $ 400, а за куда меньшую стоимость.