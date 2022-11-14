OG удалила пост с поздравлением российской команды Virtus.pro

Датская киберспортивная организация OG удалила твит с поздравлением российской команды Outsiders (бывшая Virtus.pro), которая одержала победу на главном турнире осени по CS:GO IEM Rio Major 2022. Как сообщает газета «Известия», они сочли, что публикация была ошибкой.

Напомним, что 13 ноября Virtus.pro, которая сейчас выступает под нейтральным тегом OutSiders, обошла датскую Heroic со счетом 2:0. Сперва коллективу удалось взять свою карту Mirage (16:12), а после россияне смогли разгромно победить на пике противника (Overpass, 16:5).

После окончания турнира OG опубликовали поздравительный пост в Twitter, однако они столкнулись с негативными комментариями со стороны других пользователей соцсети — они оказались недовольны поддержкой россиян.

«Было ошибкой опубликовать это, извините», — написали позднее в официальном Twitter-аккаунте организации, удалив прошлый пост.