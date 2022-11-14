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57 минут назад

OG удалила пост с поздравлением российской команды Virtus.pro

Никита Бородкин

Датская киберспортивная организация OG удалила твит с поздравлением российской команды Outsiders (бывшая Virtus.pro), которая одержала победу на главном турнире осени по CS:GO IEM Rio Major 2022. Как сообщает газета «Известия», они сочли, что публикация была ошибкой.

OG удалила пост с поздравлением российской команды Virtus.pro
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что 13 ноября Virtus.pro, которая сейчас выступает под нейтральным тегом OutSiders, обошла датскую Heroic со счетом 2:0. Сперва коллективу удалось взять свою карту Mirage (16:12), а после россияне смогли разгромно победить на пике противника (Overpass, 16:5).

После окончания турнира OG опубликовали поздравительный пост в Twitter, однако они столкнулись с негативными комментариями со стороны других пользователей соцсети — они оказались недовольны поддержкой россиян.

«Было ошибкой опубликовать это, извините», — написали позднее в официальном Twitter-аккаунте организации, удалив прошлый пост.

Отметим, что за победу российский коллектив получил 500 тысяч долларов и главный трофей соревновательного CS:GO, Heroic за второе место заработала 170 тысяч долларов. Третье место поделили европейская команда MOUZ и FURIA Esports из Бразилии.

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