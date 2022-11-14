Новый патч Cyberpunk 2077 значительно улучшил картинку на PS5 и Xbox Series

Несколько дней назад CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 патч 1.61. Помимо исправления багов и улучшений, в игре появилась технология AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 для ПК, PS5 и Xbox Series. Специалист канала Digital Foundry протестировал игру с апдейтом.

Он пришёл к выводу, что с технологией AMD игра на PS5 и Xbox Series стала выглядеть намного лучше, чем со временным сглаживанием, которое использовалось раньше.

Наглядные примеры можно увидеть на скриншотах ниже. Заметно, что с выходом патча 1.61 внешний вид тайтла изменился в лучшую сторону. Это отразилось даже на более мелких деталях, которые можно увидеть на кадрах.