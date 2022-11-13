Назван самый популярный баннер в Genshin Impact

2 ноября вышло последнее на данный момент обновление для Genshin Impact под порядковым номером 3.2, вместе с которым сразу же появился новый баннер. В набор были добавлены два 5-звездочных персонажа: Нахида и Еимия.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Нахида и Лайла — главные изменения после обновления 3.2 в Genshin Impact

По данным статистического портала GenshinLab, баннер с Нахидой и Еимией оказался рекордно популярным. За 1,5 недели после релиза он помог заработать авторам более $ 30 млн, и это только в Китае. Баннер обогнал второе место на $ 3 млн, на котором находится набор с Сегун Райдэн.