В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
35 минут назад

Назван самый популярный баннер в Genshin Impact — он принес авторам игры $ 30 млн

Cq.ru

2 ноября вышло последнее на данный момент обновление для Genshin Impact под порядковым номером 3.2, вместе с которым сразу же появился новый баннер. В набор были добавлены два 5-звездочных персонажа: Нахида и Еимия.

Назван самый популярный баннер в Genshin Impact
Фото: Cq.ruCq.ru

Нахида и Лайла — главные изменения после обновления 3.2 в Genshin Impact

По данным статистического портала GenshinLab, баннер с Нахидой и Еимией оказался рекордно популярным. За 1,5 недели после релиза он помог заработать авторам более $ 30 млн, и это только в Китае. Баннер обогнал второе место на $ 3 млн, на котором находится набор с Сегун Райдэн.

В комьюнити считают, что первый баннер из обновления 3.3 может побить текущий рекорд, ведь в нем добавят двух новых героев, один из которых будет 5-звездочный персонаж по имени Скарамучча. Напомним, что следующий патч для Genshin Impact стоит ждать 7 декабря 2022 года. Заглавное фото: pinterest.ru

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители