В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Первые пользовательские оценки God of War: Ragnarok на PS4 — геймеры недовольны

Cq.ru

Релиз God of War: Ragnarok состоялся 9 ноября на PS4 и PS5, но геймеры смогли написать первые отзывы только спустя несколько дней. В комьюнити отнеслись к долгожданному продолжению God of War довольно холодно — игра получила на PS4 всего 7 баллов из 10.

Появились первые пользовательские оценки God of War: Ragnarok на PS4
Фото: Cq.ruCq.ru

Стоит учесть, что количество негативных оценок составило около трети от всех ревью — 66 отрицательных отзывов на 154 положительных. Больше всего геймеры жаловались на отсутствие нужной локализации. В связи с этим редакция CQ.ru собрала самые интересные мнения.

Игра совсем переоценена! На PS5 и на PS4 одинаковая графика, на одном и том же телевизоре не отличить, чтоб увидеть разницу — надо сесть на 10 см от экрана! Еще и лишили русского языка в Турции, где логика?

GoW 2018 был блестящим, GoW: Ragnarok — лишь тень этого великолепия, самое тривиальное продолжение из когда-либо существовавших.

Почему я живя в Великобритании не могу выбрать нужный язык, предлагают только немецкий, итальянский, французский и английский. Зачем переводить игру, если не дают возможности?

На PS5 тоже есть проблемы с локализацией, но большая часть комьюнити не заметила этого, в связи с чем оценка God of War: Ragnarok на консоли текущего поколения от Sony составила 8.4 из 10.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители