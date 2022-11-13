Появились первые пользовательские оценки God of War: Ragnarok на PS4

Релиз God of War: Ragnarok состоялся 9 ноября на PS4 и PS5, но геймеры смогли написать первые отзывы только спустя несколько дней. В комьюнити отнеслись к долгожданному продолжению God of War довольно холодно — игра получила на PS4 всего 7 баллов из 10.

Стоит учесть, что количество негативных оценок составило около трети от всех ревью — 66 отрицательных отзывов на 154 положительных. Больше всего геймеры жаловались на отсутствие нужной локализации. В связи с этим редакция CQ.ru собрала самые интересные мнения.

Игра совсем переоценена! На PS5 и на PS4 одинаковая графика, на одном и том же телевизоре не отличить, чтоб увидеть разницу — надо сесть на 10 см от экрана! Еще и лишили русского языка в Турции, где логика?

GoW 2018 был блестящим, GoW: Ragnarok — лишь тень этого великолепия, самое тривиальное продолжение из когда-либо существовавших.

Почему я живя в Великобритании не могу выбрать нужный язык, предлагают только немецкий, итальянский, французский и английский. Зачем переводить игру, если не дают возможности?