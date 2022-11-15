Авторы Fallout New Vegas выпустили новую игру с высокими оценками

15 ноября вышел в релиз новый сюжетный квест Pentiment от студии Obsidian Entertainment. Сюжет игры посвящен расследованию убийства в Баварии XVI века. В ней также отсутствует боевая система — зато есть обширная система диалогов, на которой и строится геймплей.
Создатели Pentiment известны по многим ролевым проектам: Fallout: New Vegas , Alpha Protocol , Tyranny , South Park: The Stick of Truth , а также сериям The Outer Worlds и Pillars of Eternity.
За день до релиза игры появились рецензии журналистов. Пресса почти единогласно назвала Pentiment уникальным и самобытным продуктом. Однако издатель Microsoft, видимо, не рассчитывал на большой успех проекта, поэтому не потратился на рекламную кампанию.
Из недостатков рецензенты отметили затянутость повествования, а также вкрапления современного американского английского в старый английский язык.
На старте в игре отсутствует русская локализация, но еще в июне этого года авторы обещали добавить перевод после релиза.