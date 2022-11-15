Авторы Fallout New Vegas выпустили новую игру с высокими оценками

15 ноября вышел в релиз новый сюжетный квест Pentiment от студии Obsidian Entertainment. Сюжет игры посвящен расследованию убийства в Баварии XVI века. В ней также отсутствует боевая система — зато есть обширная система диалогов, на которой и строится геймплей.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Создатели Pentiment известны по многим ролевым проектам: Fallout: New Vegas , Alpha Protocol , Tyranny , South Park: The Stick of Truth , а также сериям The Outer Worlds и Pillars of Eternity.

За день до релиза игры появились рецензии журналистов. Пресса почти единогласно назвала Pentiment уникальным и самобытным продуктом. Однако издатель Microsoft, видимо, не рассчитывал на большой успех проекта, поэтому не потратился на рекламную кампанию.

Оценки Pentiment

5/5 — VG247

5/5 — Windows Central

5/5 — Dexerto

9,5/10 — AltChar

4,5/5 — Attack of the Fanboy

4,5/5 — GamesRadar

+9/10 — Inverse

9/10 — Destructoid

9/10 — God is a Geek

4/5 — VGC7/10 — PCGamesN

6/10 — GameSpot На агрегаторах оценок Metacritic и OpenCritic игра получила средний рейтинг в 86 баллов из 100.

Из недостатков рецензенты отметили затянутость повествования, а также вкрапления современного американского английского в старый английский язык.