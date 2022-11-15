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1 час назад

Скрытый бриллиант: авторы Fallout New Vegas выпустили новую игру с высокими оценками

Cq.ruиещё 2

15 ноября вышел в релиз новый сюжетный квест Pentiment от студии Obsidian Entertainment. Сюжет игры посвящен расследованию убийства в Баварии XVI века. В ней также отсутствует боевая система — зато есть обширная система диалогов, на которой и строится геймплей.

Авторы Fallout New Vegas выпустили новую игру с высокими оценками
Фото: Cq.ruCq.ru

Создатели Pentiment известны по многим ролевым проектам: Fallout: New Vegas , Alpha Protocol , Tyranny , South Park: The Stick of Truth , а также сериям The Outer Worlds и Pillars of Eternity.

За день до релиза игры появились рецензии журналистов. Пресса почти единогласно назвала Pentiment уникальным и самобытным продуктом. Однако издатель Microsoft, видимо, не рассчитывал на большой успех проекта, поэтому не потратился на рекламную кампанию.

Оценки Pentiment

На агрегаторах оценок Metacritic и OpenCritic игра получила средний рейтинг в 86 баллов из 100.
  • 5/5 — VG247
  • 5/5 — Windows Central
  • 5/5 — Dexerto
  • 9,5/10 — AltChar
  • 4,5/5 — Attack of the Fanboy
  • 4,5/5 — GamesRadar
  • +9/10 — Inverse
  • 9/10 — Destructoid
  • 9/10 — God is a Geek
  • 4/5 — VGC7/10 — PCGamesN
  • 6/10 — GameSpot 

Из недостатков рецензенты отметили затянутость повествования, а также вкрапления современного американского английского в старый английский язык.

На старте в игре отсутствует русская локализация, но еще в июне этого года авторы обещали добавить перевод после релиза.

Игры,Microsoft,
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