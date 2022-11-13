Назван лучший игрок десятилетия в CS:GO

Александр s1mple Костылёв из команды Natus Vincere (NaVi) признан лучшим игроком десятилетия в CS:GO по версии турнирного оператора ESL. Награждение прошло в Рио-де-Жанейро в рамках IEM Rio Major 2022.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Следом за s1mple в тройке лидеров рейтинга ESL оказались Николай dev1ce Ридтц из Astralis и Патрик f0rest Линдберг — на втором и третьем местах соответственно. Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Александр s1mple Костылев;

Николай dev1ce Ридтц;

Патрик f0rest Линдберг;

Финн karrigan Андерсен;

Габриэль FalleN Толедо;

Марсело coldzera Давид;

Питер Dupreeh Расмуссен;

Олоф olofmeister Кайбер;

Ярослав pashaBiceps Яжомбковски;

Кристофер GeT_RiGhT Алесунд;

Лукас gla1ve Россандер;

Натан NBK Шмитт;

Данил Zeus Тесленко.