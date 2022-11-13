Назван лучший игрок десятилетия в CS:GO

Александр s1mple Костылёв из команды Natus Vincere (NaVi) признан лучшим игроком десятилетия в CS:GO по версии турнирного оператора ESL. Награждение прошло в Рио-де-Жанейро в рамках IEM Rio Major 2022.
Следом за s1mple в тройке лидеров рейтинга ESL оказались Николай dev1ce Ридтц из Astralis и Патрик f0rest Линдберг — на втором и третьем местах соответственно. Полный рейтинг выглядит следующим образом:
Ранее стало известно о том, что Natus Vincere не смогла пройти в полуфинал IEM Rio Major 2022, а Outsiders из России сыграет в финале турнира против Heroic.