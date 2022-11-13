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1 час назад

S1mple признан лучшим игроком десятилетия в CS:GO по версии ESL

Игромания.ру

Александр s1mple Костылёв из команды Natus Vincere (NaVi) признан лучшим игроком десятилетия в CS:GO по версии турнирного оператора ESL. Награждение прошло в Рио-де-Жанейро в рамках IEM Rio Major 2022.

Назван лучший игрок десятилетия в CS:GO
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Следом за s1mple в тройке лидеров рейтинга ESL оказались Николай dev1ce Ридтц из Astralis и Патрик f0rest Линдберг — на втором и третьем местах соответственно. Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  • Александр s1mple Костылев;
  • Николай dev1ce Ридтц;
  • Патрик f0rest Линдберг;
  • Финн karrigan Андерсен;
  • Габриэль FalleN Толедо;
  • Марсело coldzera Давид;
  • Питер Dupreeh Расмуссен;
  • Олоф olofmeister Кайбер;
  • Ярослав pashaBiceps Яжомбковски;
  • Кристофер GeT_RiGhT Алесунд;
  • Лукас gla1ve Россандер;
  • Натан NBK Шмитт;
  • Данил Zeus Тесленко.

Ранее стало известно о том, что Natus Vincere не смогла пройти в полуфинал IEM Rio Major 2022, а Outsiders из России сыграет в финале турнира против Heroic.

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