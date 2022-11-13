Пиковый онлайн Sonic Frontiers в Steam стал рекордным для серии

Sonic Frontiers вышла 8 ноября, и пиковый онлайн новинки в Steam уже стал рекордным для серии. На момент написания новости он составил 19,181 игроков.
Предыдущий рекорд по пиковому онлайну в Steam принадлежал Sonic Mania — 11,937 пользователей. Показатель не обновлялся уже 5 лет.
Для сравнения: известные пиковые онлайны игр франшизы (Sonic Colors Ultimate является эксклюзивом EGS):
Напомним, что игроки, в отличие от критиков, встретили Sonic Frontiers положительно. К примеру, в Steam, новинка получила 5,178 обзоров, 95% которых положительные.
Большинство хвалит проект за музыку, новые механики, увлекательные сражения, довольно интересный сюжет и открытый мир, который приятно исследовать.
Новое приключение Соника доступно на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. В России проект официально не продаётся.