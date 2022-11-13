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35 минут назад

Пиковый онлайн Sonic Frontiers в Steam стал рекордным для серии

Игромания.ру

Sonic Frontiers вышла 8 ноября, и пиковый онлайн новинки в Steam уже стал рекордным для серии. На момент написания новости он составил 19,181 игроков.

Пиковый онлайн Sonic Frontiers в Steam стал рекордным для серии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Предыдущий рекорд по пиковому онлайну в Steam принадлежал Sonic Mania — 11,937 пользователей. Показатель не обновлялся уже 5 лет.

Для сравнения: известные пиковые онлайны игр франшизы (Sonic Colors Ultimate является эксклюзивом EGS):

  • Sonic Frontiers — 19,181 игроков;
  • Sonic Mania — 11,937 игроков;
  • Sonic & All-Stars Racing Transformed — 5,861 игроков;
  • Sonic Origins — 2,668 игроков;
  • Sonic Forces — 2,058 игроков;
  • Sonic Generations — 1,686 игроков;
  • Team Sonic Racing — 1,056 игроков;
  • Sonic Lost World — 252 игроков.

Напомним, что игроки, в отличие от критиков, встретили Sonic Frontiers положительно. К примеру, в Steam, новинка получила 5,178 обзоров, 95% которых положительные.

Большинство хвалит проект за музыку, новые механики, увлекательные сражения, довольно интересный сюжет и открытый мир, который приятно исследовать.

Новое приключение Соника доступно на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. В России проект официально не продаётся.

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