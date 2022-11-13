Пиковый онлайн Sonic Frontiers в Steam стал рекордным для серии

Sonic Frontiers вышла 8 ноября, и пиковый онлайн новинки в Steam уже стал рекордным для серии. На момент написания новости он составил 19,181 игроков.

Предыдущий рекорд по пиковому онлайну в Steam принадлежал Sonic Mania — 11,937 пользователей. Показатель не обновлялся уже 5 лет.

Для сравнения: известные пиковые онлайны игр франшизы (Sonic Colors Ultimate является эксклюзивом EGS):

Sonic Frontiers — 19,181 игроков;

Sonic Mania — 11,937 игроков;

Sonic & All-Stars Racing Transformed — 5,861 игроков;

Sonic Origins — 2,668 игроков;

Sonic Forces — 2,058 игроков;

Sonic Generations — 1,686 игроков;

Team Sonic Racing — 1,056 игроков;

Sonic Lost World — 252 игроков.

Напомним, что игроки, в отличие от критиков, встретили Sonic Frontiers положительно. К примеру, в Steam, новинка получила 5,178 обзоров, 95% которых положительные.

Большинство хвалит проект за музыку, новые механики, увлекательные сражения, довольно интересный сюжет и открытый мир, который приятно исследовать.