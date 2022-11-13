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1 час назад

Российская Virtus. pro вышла в финал мэйджора по CS:GO

Спорт день за днем

Российская команда Virtus.pro вышла в финал престижного IEM Rio Major 2022 по CS:GO, проходящего в Рио-де-Жанейро.

Российская Virtus. pro вышла в финал мэйджора по CS:GO
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

В полуфинале российские кибератлеты обыграли интернациональную команду MOUZ, представляющую Евросоюз, со счетом 2:1 (16:10, 14:16, 16:7).

Впервые за пять лет российскому коллективу удается пробиться в финал такого уровня по CS:GO. На пути к титулу стоит известная датская Heroic, одна из самых успешных команд ковидной эпохи 2020-22.

Весной крупнейшие киберспортивные организации отстранили Virtus.pro от официальных турниров по политическим причинам, но одновременно допустили любых российских игроков в нейтральном статусе без бейджа запрещенной команды. Состав Virtus.pro просто переименовался в Outsiders (Посторонние, Иные) и под этим вымышленным названием продолжает выступления.

За команду выступают четверо российских игроков Давид (n0rb3r7) Даниелян, Петр (fame) Болышев, Евгений (FL1T) Лебедев, Джами (Jame) Али и представитель Казахстана Алексей (Qikert) Голубев.

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