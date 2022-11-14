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9 минут назад

Игроки российской Virtus.pro победили на чемпионате мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO

Чемпионат.comиещё 7

Российская Virtus.pro (выступает под нейтральным названием Outsiders) выиграла финальный матч главного турнира по Counter-Strike — Intel Extreme Masters Rio Major 2022 в Бразилии, получив звание лучшей команды мира.

Россияне стали чемпионами мира по Counter-Strike
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сражение против Heroic из Дании закончилось со счётом 2:0. Сначала коллектив Джами Jame Али выиграл свою карту (Mirage, 16:12), а затем смог взять пик соперника Overpass — 16:5.

За победу российский коллектив получит $ 500 тыс. и главный трофей в мире Counter-Strike. Heroic за второе место заработала $ 170 тыс. Третье место поделили европейская команда MOUZ и FURIA Esports из Бразилии.

Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO прошёл в Бразилии с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд турнира составил $ 1,25 млн.

Игры,Санкции,Intel,
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