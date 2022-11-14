Россияне стали чемпионами мира по Counter-Strike

Российская Virtus.pro (выступает под нейтральным названием Outsiders) выиграла финальный матч главного турнира по Counter-Strike — Intel Extreme Masters Rio Major 2022 в Бразилии, получив звание лучшей команды мира.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сражение против Heroic из Дании закончилось со счётом 2:0. Сначала коллектив Джами Jame Али выиграл свою карту (Mirage, 16:12), а затем смог взять пик соперника Overpass — 16:5.

За победу российский коллектив получит $ 500 тыс. и главный трофей в мире Counter-Strike. Heroic за второе место заработала $ 170 тыс. Третье место поделили европейская команда MOUZ и FURIA Esports из Бразилии.