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1 час назад

«Это мировой тест». Авторы Sonic Frontiers — о состоянии игры

Чемпионат.comиещё 1

Sonic Frontiers вышла 8 ноября и сразу же установила рекорд по пиковому онлайну в Steam. Несмотря на несколько крупных скандалов ещё до релиза, рейтинг игры в магазине Valve составляет целых 95% — геймеры очень высоко оценили проект Sonic Team.

Авторы Sonic Frontiers рассказали о состоянии игры
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

Тем не менее разработчики прекрасно понимают, что техническое состояние игры оставляет желать лучшего. Как рассказал геймдиректор Frontiers Морио Кисимото, авторы уже собирают отзывы пользователей и готовы работать над улучшением общего состояния тайтла.

Простите, что не связался с вами раньше. После релиза мы были заняты. Я рад, что игра наконец вышла и попала в руки игроков. Мы уже просматриваем отзывы критиков и игроков, и, как многие уже отметили, нам нужно проделать ещё много работы. Мы отнесёмся к этому серьёзно, словно релиз был лишь мировым тестированием.

Какие именно изменения ждут Sonic Frontiers и когда их ожидать, автор не указал.

Игры,Садоводство,
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