Авторы Sonic Frontiers рассказали о состоянии игры

Простите, что не связался с вами раньше. После релиза мы были заняты. Я рад, что игра наконец вышла и попала в руки игроков. Мы уже просматриваем отзывы критиков и игроков, и, как многие уже отметили, нам нужно проделать ещё много работы. Мы отнесёмся к этому серьёзно, словно релиз был лишь мировым тестированием.