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2 часа назад

Для No Man's Sky готовят обновление к выходу PSVR2

Игромания.ру

После того как Sony анонсировала новое устройство виртуальной реальности PSVR2, стало известно о проектах, приуроченных к его выпуску. Это, в частности, Horizon: Call of the Mountain и порт Cities VR: Enhanced Edition. Теперь же студия Hello Games подтвердила, что готовит обновление для симулятора No Man's Sky.

Для No Man's Sky готовят обновление к выходу PSVR2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Патч с поддержкой PSVR2 для No Man's Sky находится в разработке с июня, и игрокам готовят расширенные возможности виртуальной реальности. Игра будет использовать возможности PlayStation 5, PSVR2 и контроллеров Sense.

О скором выходе PSVR2-обновления для No Man's Sky стало известно до официального анонса, после того, как в магазине PlayStation появилось обновлённое описание с упоминанием обновления для PSVR2. Теперь же известно, что этот патч будет доступен 22 февраля 2023 года, одновременно с выходом устройства PSVR2. Владельцы игры получат его бесплатно.

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