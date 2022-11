Для No Man's Sky готовят обновление к выходу PSVR2

После того как Sony анонсировала новое устройство виртуальной реальности PSVR2, стало известно о проектах, приуроченных к его выпуску. Это, в частности, Horizon: Call of the Mountain и порт Cities VR: Enhanced Edition. Теперь же студия Hello Games подтвердила, что готовит обновление для симулятора No Man's Sky.