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17 минут назад

Пошаговый хоррор Nemesis: Lockdown покидает ранний доступ

Игромания.ру

Польская студия InterStudio и издатель Awaken Realms в конце мая выпустили в ранний доступ Steam командный пошаговый хоррор Nemesis: Lockdown. А теперь объявили дату его релиза: 17 ноября. Так что игре потребовалось менее полугода, чтобы добраться до версии 1.0.

Пошаговый хоррор Nemesis: Lockdown покидает ранний доступ
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Nemesis: Lockdown создана по одноименной настольной игре, и в ней нас ждёт космическое противостояние с инопланетными монстрами. Команда игроков будет получать миссии, как совместные, так и скрытые. Их выполнение критически важно для выживания, вот только задания могут попасться необычные, вплоть до убийства своих соратников.

В отличие от Among Us, поисков предателя и голосования за устранения члена команды не будет. Оружие персонажам дадут, но в схватке с монстрами оно не особо поможет, разве что немного облегчит бегство. В любом случае в одиночку в этой игре не выжить, и кооперация жизненно необходима.

Купить Nemesis: Lockdown в Steam можно за 880 рублей. Она получает очень положительные отзывы игроков.

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