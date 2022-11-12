Пошаговый хоррор Nemesis: Lockdown покидает ранний доступ

Польская студия InterStudio и издатель Awaken Realms в конце мая выпустили в ранний доступ Steam командный пошаговый хоррор Nemesis: Lockdown. А теперь объявили дату его релиза: 17 ноября. Так что игре потребовалось менее полугода, чтобы добраться до версии 1.0.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Nemesis: Lockdown создана по одноименной настольной игре, и в ней нас ждёт космическое противостояние с инопланетными монстрами. Команда игроков будет получать миссии, как совместные, так и скрытые. Их выполнение критически важно для выживания, вот только задания могут попасться необычные, вплоть до убийства своих соратников.

В отличие от Among Us, поисков предателя и голосования за устранения члена команды не будет. Оружие персонажам дадут, но в схватке с монстрами оно не особо поможет, разве что немного облегчит бегство. В любом случае в одиночку в этой игре не выжить, и кооперация жизненно необходима.