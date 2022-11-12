Два россиянина перешли в состав Team Liquid по Valorant

В новый состав команды вошли Саиф Sayf Джибраил из Guild, а также два игрока из России — Redgar и nAts, которые ранее выступали за Gambit Esports.

В 2021 году Redgar и nAts в составе Gambit Esports стали победителями Masters Berlin, а также заняли второе место на первом чемпионате мира по Valorant. После отстранения клуба из-за санкций они продолжили выступать вместе под нейтральным тегом, но не смогли отобраться на главный турнир этого года.