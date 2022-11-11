Создатели West of Loathing неожиданно выпустили Shadows Over Loathing

Студия Asymmetric, известная по онлайновой игре The Kingdom of Loathing и ролевому приключению West of Loathing, анонсировала и одновременно выпустила свою новую игру. Как оказалось, в течение пяти лет разработчики трудились над секретным проектом, и теперь все желающие могут познакомиться с Shadows Over Loathing.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам вновь предстоит попасть в знакомый чёрно-белый мир с условными фигурками. На этот раз мы отправимся в Оушен-Сити, чтобы помочь дяде Мюррею в его антикварном магазине. Однако к моменту нашего приезда дядюшка пропадает без следа, и нам нужно будет расследовать его исчезновение.

Нас ждёт обширный открытый мир, полный опасностей, квестов, головоломок и странных персонажей, друзей и врагов. Сражения будут устроены по образцу пошаговых стратегий, однако при желании мы в них можем и не участвовать.