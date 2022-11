Создатели West of Loathing неожиданно выпустили Shadows Over Loathing

Студия Asymmetric, известная по онлайновой игре The Kingdom of Loathing и ролевому приключению West of Loathing, анонсировала и одновременно выпустила свою новую игру. Как оказалось, в течение пяти лет разработчики трудились над секретным проектом, и теперь все желающие могут познакомиться с Shadows Over Loathing.