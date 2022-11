Авторы Diablo IV рассказали, как сочетают сюжет и открытый мир

Геймдиректор Diablo IV Джо Шели и генеральный менеджер серии Род Фергюссон в новом видео на канале IGN рассказали о том, как открытый мир Diablo IV сочетается с захватывающей сюжетной историей. И они объяснили, что мир Diablo IV будет существенно отличаться от того, что мы видели в The Legend of Zelda: Breath of the Wild.