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17 минут назад

Авторы Diablo IV рассказали, как сочетают сюжет и открытый мир

Игромания.ру

Геймдиректор Diablo IV Джо Шели и генеральный менеджер серии Род Фергюссон в новом видео на канале IGN рассказали о том, как открытый мир Diablo IV сочетается с захватывающей сюжетной историей. И они объяснили, что мир Diablo IV будет существенно отличаться от того, что мы видели в The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Авторы Diablo IV рассказали, как сочетают сюжет и открытый мир
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Все сюжетные акты можно будет пройти в произвольном порядке, а при желании — и вовсе игнорировать сюжет. Однако сама игра будет постепенно подталкивать к прохождению кампании, чтобы получить чёткий маршрут.

Разработчики приложили много сил к тому, чтобы сделать карту мира понятной и удобной, особенное внимание уделяя локациям с разницей в уровнях. При этом они старались максимально избавиться от пустых пространств и долгих поисков контента, сделав мир насыщенным событиями, а любую его часть — потенциальным полем битвы.

Дата релиза Diablo IV пока что не объявлена. Но, по некоторым предположениям, выйти игра может в апреле 2023 года.

Игры,Род Фергюссон,
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