Состоялся релиз тактической ролевки Tactics Ogre: Reborn

Компания Square Enix объявила о релизе тактической ролевой игры Tactics Ogre: Reborn, обновлённой версии классической Tactics Ogre. Игра доступна на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 и PC. Стоит отметить, что российские игроки не смогут купить её в Steam.
В релизном трейлере Tactics Ogre: Reborn показаны изменения по сравнению с оригиналом. Помимо улучшенной графики, озвученных роликов и переработанного саундтрека, игроков ждёт обновлённый игровой дизайн.
Игрокам достанется роль железного рыцаря, который оказывается участником политического конфликта. Нам предстоит возглавить сопротивление и отвоевать Валерианские острова у тиранических коалиций. И каждое из наших решений сможет изменить развитие событий.