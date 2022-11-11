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37 минут назад

Состоялся релиз тактической ролёвки Tactics Ogre: Reborn

Игромания.ру

Компания Square Enix объявила о релизе тактической ролевой игры Tactics Ogre: Reborn, обновлённой версии классической Tactics Ogre. Игра доступна на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 и PC. Стоит отметить, что российские игроки не смогут купить её в Steam.

Состоялся релиз тактической ролевки Tactics Ogre: Reborn
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В релизном трейлере Tactics Ogre: Reborn показаны изменения по сравнению с оригиналом. Помимо улучшенной графики, озвученных роликов и переработанного саундтрека, игроков ждёт обновлённый игровой дизайн.

Игрокам достанется роль железного рыцаря, который оказывается участником политического конфликта. Нам предстоит возглавить сопротивление и отвоевать Валерианские острова у тиранических коалиций. И каждое из наших решений сможет изменить развитие событий.

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