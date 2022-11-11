Состоялся релиз тактической ролевки Tactics Ogre: Reborn

Компания Square Enix объявила о релизе тактической ролевой игры Tactics Ogre: Reborn, обновлённой версии классической Tactics Ogre. Игра доступна на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 и PC. Стоит отметить, что российские игроки не смогут купить её в Steam.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В релизном трейлере Tactics Ogre: Reborn показаны изменения по сравнению с оригиналом. Помимо улучшенной графики, озвученных роликов и переработанного саундтрека, игроков ждёт обновлённый игровой дизайн.