Разработчики Two Point Campus собираются начать тестирование модов

Студия Two Point работает над внедрением поддержки пользовательских модификаций в университетский симулятор Two Point Campus. Пока что неизвестно, когда игроки получат доступ к модам, но это должно случиться «очень скоро».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Предыдущий проект студии, Two Point Hospital, поддерживает Steam Workshop, но редактор позволяет преимущественно создавать собственные обои и ковры. А для Two Point Campus хотят приготовить намного более мощные и гибкие функции, с возможностью создания предметов.

Чтобы этого добиться, разработчики прибегнут к поддержке платформы Mod.io, и это позволит использовать кроссплатформенные модификации для РС и консолей. Первым этапом станет модификация предметов, если всё пройдёт гладко, студия возьмётся за другие аспекты игры.

А пока опытных моддеров приглашают принять участие в небольшом бета-тестировании. Подчёркивается, что создателям модов потребуется знакомство с Unity. Желающих просят связаться с разработчиками.