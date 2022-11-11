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1 час назад

Разработчики Two Point Campus собираются начать тестирование модов

Игромания.ру

Студия Two Point работает над внедрением поддержки пользовательских модификаций в университетский симулятор Two Point Campus. Пока что неизвестно, когда игроки получат доступ к модам, но это должно случиться «очень скоро».

Разработчики Two Point Campus собираются начать тестирование модов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Предыдущий проект студии, Two Point Hospital, поддерживает Steam Workshop, но редактор позволяет преимущественно создавать собственные обои и ковры. А для Two Point Campus хотят приготовить намного более мощные и гибкие функции, с возможностью создания предметов.

Чтобы этого добиться, разработчики прибегнут к поддержке платформы Mod.io, и это позволит использовать кроссплатформенные модификации для РС и консолей. Первым этапом станет модификация предметов, если всё пройдёт гладко, студия возьмётся за другие аспекты игры.

А пока опытных моддеров приглашают принять участие в небольшом бета-тестировании. Подчёркивается, что создателям модов потребуется знакомство с Unity. Желающих просят связаться с разработчиками.

Two Point Campus вышла в августе на РС, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series. В Steam она собрала очень положительные отзывы.

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