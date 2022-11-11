God of War: Ragnarok запустили на огромном 420-дюймовом экране

В сети появилось видео, на котором показан запуск новой игры God of War: Ragnarok на системе с огромным 420-дюймовом экраном. Роскошными кадрами на Reddit поделился пользователь с ником KAFKA_FAN.

Фото: скрин видео скрин видео

Пользователь не уточняет, является ли он автором видео, однако утверждает, что в качестве устройства вывода изображения в необычной игровой системе используется именно дисплей, а не проектор. Диагональ экрана, как было отмечено выше, составляет 420 дюймов, что равно примерно 10 метрам. За сутки пост KAFKA_FAN набрал несколько десятков лайков. В комментариях некоторые пользователи задаются вопросом, о том, насколько удобно играть, сидя перед таким экраном.

"Шея не устает?", – написал, например, raven-87.

God of War: Ragnarok – это продолжение игры God of War образца 2018 года. В ней игроку в роли бога войны Кратоса нужно защитить своего сына Атрея от хитрости и мощи скандинавских богов вроде Одина и Тора. Релиз God of War: Ragnarok состоялся 9 ноября 2022 года. На данный момент игра доступна исключительно на PlayStation 4 и PlayStation 5.