God of War: Ragnarok запустили на огромном 420-дюймовом экране

В сети появилось видео, на котором показан запуск новой игры God of War: Ragnarok на системе с огромным 420-дюймовом экраном. Роскошными кадрами на Reddit поделился пользователь с ником KAFKA_FAN.

God of War: Ragnarok – это продолжение игры God of War образца 2018 года. В ней игроку в роли бога войны Кратоса нужно защитить своего сына Атрея от хитрости и мощи скандинавских богов вроде Одина и Тора. Релиз God of War: Ragnarok состоялся 9 ноября 2022 года. На данный момент игра доступна исключительно на PlayStation 4 и PlayStation 5.