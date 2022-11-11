Стратегический симулятор Lords and Villeins покинул ранний доступ

Чешская студия Honestly Games и издательство Fulqrum Publishing объявили о выходе обновления до версии 1.0 для градостроительного симулятора Lords and Villeins. Игра покинула ранний доступ Steam, куда попала в сентябре 2021 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Lords and Villeins получает положительные отзывы игроков, хотя после премьеры довольных покупкой было больше, чем за последний месяц. В основном рекомендуют игру те, кому по нраву её неспешный, не особо требовательный, но чрезвычайно затягивающий игровой процесс. Прочие же считают, что игра не стоит таких денег.

Для релизного обновления разработчики приготовили массу нового контента: новые игровые события, возможность дворянских переворотов и крестьянских восстаний, шпионы, инструменты для улучшения логистики, а также полную русскую локализацию.