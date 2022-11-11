В Госдуме составили список компьютерных игр с пропагандой ЛГБТ

Автор инициативы о введении штрафов за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала игры, в которых «есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы». Об этом пишет «Газета.ру».

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В частности, она сообщила, что геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы есть в таких играх, как Assassin's Creed (все части), Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age (все части), Life Is Strange, The Last of Us (все части), Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и других. А одними из первых игр с персонажами нетрадиционной ориентации были Le crime du parking, Moonmist и Circuit's Edge.

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«Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью, и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей! Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму, и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений», — отметила Лантратова.

При этом она подчеркнула, что никто не будет запрещать подростку играть за персонажа противоположного пола.

«Нет, это запрещать не надо. Речь идет именно о пропаганде нетрадиционных отношений, когда их подают как норму, нечто привлекательное», — пояснила Лантратова.

Напомним, недавно Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, а также смены пола среди всех возрастов. Предполагается, что в поправках ко второму чтению законопроекта будет зафиксирована административная ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх.