В God of War Ragnarok сумели разблокировать фоторежим

Santa Monica Studio готовит для боевика God of War Ragnarok традиционный фоторежим, хотя пока что не представила его возможности. Ввод режима должен состояться лишь через некоторое время после релиза игры. Однако мы уже можем увидеть, какие возможности он нам откроет.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Создатель пользовательских модификаций Speclizer сумел разблокировать фоторежим в God of War Ragnarok. Ранее он совершал подобное с Uncharted 4 и The Last of Us. Режим ещё не завершён, но «взломщик» заснял его основные возможности.

Фоторежим позволяет менять выражения лиц Кратоса, Атрея и Мирира, их мимика включает улыбку, гнев и подмигивание. При этом активировать его можно и во время сюжетных роликов. Ожидается, что в релизной версии игроки смогут настраивать глубину резкости, фокусное расстояние, поле зрения и диафрагму.