В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
29 минут назад

В God of War Ragnarok сумели разблокировать фоторежим

Игромания.руиещё 2

Santa Monica Studio готовит для боевика God of War Ragnarok традиционный фоторежим, хотя пока что не представила его возможности. Ввод режима должен состояться лишь через некоторое время после релиза игры. Однако мы уже можем увидеть, какие возможности он нам откроет.

В God of War Ragnarok сумели разблокировать фоторежим
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Создатель пользовательских модификаций Speclizer сумел разблокировать фоторежим в God of War Ragnarok. Ранее он совершал подобное с Uncharted 4 и The Last of Us. Режим ещё не завершён, но «взломщик» заснял его основные возможности.

Фоторежим позволяет менять выражения лиц Кратоса, Атрея и Мирира, их мимика включает улыбку, гнев и подмигивание. При этом активировать его можно и во время сюжетных роликов. Ожидается, что в релизной версии игроки смогут настраивать глубину резкости, фокусное расстояние, поле зрения и диафрагму.

God of War Ragnarok вышла 9 ноября на PlayStation 5 и PlayStation 4. Игра сразу оказалась в чартах продаж и собрала отличные оценки прессы.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители