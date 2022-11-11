Инсайдер: размер файла Call of Duty: Warzone 2 составляет 115 ГБ

Надёжный инсайдер сообщает о том, что размер файла Call of Duty: Warzone 2 составил 115,62 ГБ. Напомним, что игра имеет привязку к клиенту Call of Duty: Modern Warfare II, что очень разочаровывает многих пользователей.

До релиза Call of Duty: Warzone 2 осталось не так долго — королевская битва будет доступна уже 16 ноября. Предварительная загрузка откроется 14 ноября. Кстати, вместе с релизом Warzone 2 стартует и первый сезон Call of Duty: Modern Warfare II.

В сети уже можно найти большое количество геймплейных видео Warzone 2, посвящённых DMZ — новому режиму в духе Escape from Tarkov с более медленным темпом и упором на борьбу за добычу. Судя по роликам, игрокам в командах до трёх человек нужно будет исследовать карту в поисках ценной добычи, а затем эвакуироваться, попутно сражаясь как друг с другом, так и с ботами.