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1 час назад

Индийский фанат Minecraft создал физический топор для рубки леса в игре

Ferra.ru

Индийский стример и игрок в Minecraft подключил физический топор к компьютеру, чтобы создать из него контроллер рубки леса в игре.

Фанат Minecraft создал физический топор для рубки леса в игре
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На своём канале в YouTube он выложил видео игрового процесса. На видео видно, как Teenenggr — никнейм геймера — бьёт топором по фанерной доске, а в игре рубит лес. На стене размещён счетчик, фиксирующий количество ударов. Таким же образом он подключил и кирку для добычи виртуальной руды.

Один из подписчиков Teenenggr отметил, что изобретение геймера — это «отличный способ, чтобы снять стресс во время игры».

«Хотелось прочувствовать Minecraft, поэтому я создал контроллер для игры, используя настоящие инструменты. Мне удалось сохранить жизнь в течение первого дня в режиме выживания», — рассказал блогер.

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