Фанат Minecraft создал физический топор для рубки леса в игре

Индийский стример и игрок в Minecraft подключил физический топор к компьютеру, чтобы создать из него контроллер рубки леса в игре.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На своём канале в YouTube он выложил видео игрового процесса. На видео видно, как Teenenggr — никнейм геймера — бьёт топором по фанерной доске, а в игре рубит лес. На стене размещён счетчик, фиксирующий количество ударов. Таким же образом он подключил и кирку для добычи виртуальной руды.

Один из подписчиков Teenenggr отметил, что изобретение геймера — это «отличный способ, чтобы снять стресс во время игры».