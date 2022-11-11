Escape from Tarkov выпустили продолжение «Хроник Рыжего»

Создатели Escape from Tarkov из Battlestate Games выпустили вторую главу короткометражки «Хроники Рыжего».
В ролике появляется «Механик» Арсеньевич, который получает от героя письма с описанием экспериментов, проводимых Санитаром. Механик предупреждает героя, что Санитар ищет того, кто проговорился и позволил всплыть всей этой информации. Поэтому ситуация нарисовалась непростая и опасная.
Первая глава «Хроник Рыжего», напомним, вышла в октябре. В ней герой предаётся воспоминания о своём отце, который неожиданно пропал после смены на химкомбинате.